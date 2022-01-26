Japonya'da kuş gribi alarmı

IHA 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:51

Kovid-19 salgınında 6. dalga ile mücadele eden Japonya'da, yeniden kuş gribi paniği yaşandı. Chiba eyaletindeki Sosa şehrinde bulunan bir çiftlikte yüksek derecede bulaşıcı olduğu tespit edilen kuş gribi virüsünün doğrulandığı bildirildi.

Tesiste bulunan bir ördeğin ölü bulunması üzerine 13 ördeğe uygulanan testlerde 11 pozitif vaka belirlendiği kaydedilirken, tedbir amacıyla 3 bin ördeğin de itlaf edileceği açıklandı. Çiftlik çevresindeki 3 kilometrelik alan "kısıtlı hareket bölgesi" ilan edilirken hayvan ve yumurta sevkiyatının yasaklandığı bildirildi. Çiftliğin 10 kilometre yakınında bulunan tüm çiftliklerde ise dezenfeksiyon çalışması yapılacağı duyuruldu.

Son toplu vakalar, bu yıl Chiba eyaletinde doğrulanan 3. kuş gribi salgını olarak kayıtlara geçti.

ON BİNLERCE KANATLI İTLAF EDİLMİŞTİ

Ülkede, bu yıl ilk kez geçtiğimiz Kasım ayında Akita eyaletinde görülen kuş gribi salgını, Kagoshima, Hyogo, Kumamoto ve Saitama'nın da bulunduğu birçok eyalete sıçramış, on binlerce kanatlı hayvan tedbir amacıyla itlaf edilmişti.