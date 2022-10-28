Japonya'da kuş gribi alarmı

Kovid-19 salgını sonrasında hayatın henüz tamamen normale döndüğü Japonya'da bu kez kuş gribi alarmı verildi. Okayama eyaletinin Kurashiki şehrinde bulunan bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi salgınının başladığı açıklandı. Tesisteki çok sayıda kanatlı hayvanın ölü bulunmasının ardından yapılan testlerde tespit edilen virüsün, kuş gribinin oldukça bulaşıcı olan H5 mutasyonu olduğu bildirildi. Eyalet yönetimi 170 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceğini duyururken, salgının patlak verdiği çiftliğin 10 km yarıçapındaki bölgeye giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

Öte yandan, karantinaya alınan tesisin 3 km yarıçapındaki bölgede yer alan çiftliklerden tavuk ve yumurta sevkiyatı askıya alındı. Bölgede kurulan 4 farklı istasyon aracılığıyla detaylı dezenfeksiyon çalışması yapılacağı öğrenilirken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de çalışmalara destek vereceği ifade edildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida da, ilgili bakanlıkların kapsamlı salgın önleme tedbirlerini hızlı bir şekilde uygulaması için kurmaylarına talimat verdi.

ON BİNLERCE HAYVAN TELEF OLMUŞTU

Geçen yıl ilk kez Kasım ayında Akita eyaletinde görülen kuş gribi salgını Kagoshima, Hyogo, Kumamoto, Chiba ve Saitama eyaletlerine sıçramış, on binlerce kanatlı hayvan tedbir amacıyla itlaf edilmişti. İtlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının 2020'de ise rekor kırarak 6 milyonu geçtiği kamuoyuna yansımıştı.

Ülkedeki bir önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun telef olduğu 2005-2006 sezonuna ait olduğu açıklanmıştı.