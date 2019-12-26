26.12.2019 13:59 - Güncelleme: 26.12.2019 13:59

Halkın yüzde 20'sinin 65 yaşın üzerinde olduğu ülkede, nüfusun 2065'e kadar 124 milyondan 88 milyona ineceği tahmin ediliyor.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bugün yayımladığı rapora göre ülkede 2019'da 864 bin bebek dünyaya geldi. Bunun, kayıtların tutulmaya başlandığı 1889'dan beri görülen en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

Geçen yıla göre bu yıl içinde 54 bin daha az bebek doğdu. Ülkede dört yıldır her sene bir milyondan az bebek doğuyor.

ÖLÜM ORANINDA DA REKOR

Ölüm oranı da savaş sonrası dönemde rekor kırdı. Bu yıl içinde 1 milyon 376 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.