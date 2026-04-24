24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
  • Japonya'da orman yangını kabusu! Bin 176 hektar kül oldu, binlerce kişiye tahliye emri
Dünya

Japonya'da orman yangını kabusu! Bin 176 hektar kül oldu, binlerce kişiye tahliye emri

Japonya'nın Iwate eyaletinde Çarşamba günü başlayan orman yangınları, bin 176 hektarlık devasa bir alanı küle çevirdi. Alevlerin en az 8 binayı kullanılamaz hale getirmesi üzerine yetkililer, 3 bin 233 kişi için acil tahliye uyarısı yaparken; Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) destekli söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Otsuchi kasabası yakınlarındaki Kozuchi ile Kirikiri bölgelerinde Çarşamba günü başlayan orman yangınlarının bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kirikiri bölgesinde en az 948 hektar, Kozuchi bölgesinde en az 228 hektar olmak üzere toplam bin 176 hektarlık alan küle döndü.

En az 8 yapının alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, bin 541 hanede yaşayan 3 bin 233 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Alevlerle mücadelenin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve çevre eyaletlerden gönderilen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürdüğü aktarıldı.

JAPONYA'NIN IWATE EYALETİ ORMAN YANGINLARINA TESLİM OLMUŞTU

Japonya'nın Iwate eyaleti Çarşamba günü iki farklı bölgede başlayan orman yangınlarına teslim olmuş, alevler kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Dün itibarıyla en az 200 hektarlık alanın küle döndüğü açıklanmıştı.

