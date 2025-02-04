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Dünya

Japonya'da rekor seviyede kar

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde tüm zamanların en yüksek seviyesinde kar yağdı.

AA4 Şubat 2025 Salı 15:45 - Güncelleme:
Japonya'da rekor seviyede kar
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Kamu yayıncısı NHK'nın Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı habere göre, son 12 saatte yağan kar miktarı Hokkaido bölgesindeki Obihiro kentinde 120 santimetreye, Honbetsu kentinde ise 85 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, her iki kente yağan kar miktarının tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle bölgede acil durum ilan edilirken, vatandaşlara fırtına ve tipi konusunda uyarıda bulunuldu.

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Hokkaido bölgesinde trafik durma noktasına gelirken, bölgedeki Obihiro ve Wakkanai havalimanlarındaki tüm uçuşlar da iptal edildi.

Yetkililer, bölgede elektrik kesintilerinin de yaşanabileceğini kaydetti.

Bölgede soğuk havanın etkisinin sürmesi bekleniyor.

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