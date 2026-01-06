İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da merkez üssü Shimane eyaleti olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

IHA6 Ocak 2026 Salı 07:21 - Güncelleme:
Japonya'da şiddetli deprem
ABONE OL

Japonya 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) edinilen bilgilere göre, merkez üssü Shimane eyaletinin doğusu olan deprem yerel saatle 10:18'de 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Shimane'nin yanı sıra Tottori, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Deprem sonrasında büyüklükleri 3.2 ile 5.4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerde anormallik tespit edilmediği bildirildi.

