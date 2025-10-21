Japonya'da ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya'da meclis oturumunda, ülkenin yeni başbakanının seçilmesine ilişkin oylama yapıldı.

Buna göre, Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, 237 oyla yeni başbakan seçildi.

Rakibi Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko'nun 149 oyuna karşı seçilen Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

- TAKAİÇİ SANAE KİMDİR?

Japonya'nın Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de dünyaya gelen Takaiçi, 1984'te Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezuniyetinin ardından 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsü'nü" bitiren Takaiçi, "TV Asahi" ve "Fuji TV" dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı.

Panasonic'in kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

Takaiçi, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Başbakan Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığını üstlendi.

2014-2017 ile 2019-2020'de İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaiçi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

Kişida Fumio kabinesinde Ekonomik Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Takaiçi, 30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise girdi.

Takaiçi, Japon siyasetinde ve LDP içinde "Abe'nin öğrencisi" olarak anılıyor.

Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi, yeni nesil medyada "açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla" tanınıyor.

- TAPINAK ZİYARETLERİ ÇİN VE GÜNEY KORE'DEN TEPKİ GÖRÜYOR

Takaiçi'nin savaş mazisi nedeniyle tartışmalı görülen başkent Tokyo'daki tarihi Yasukuni Tapınağı'na ziyaretleri, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki görüyor.

Japonya'nın "geçmiş militarizminin sembolü" tapınağı bizzat ziyaret eden Takaiçi, savaş suçlularının" idam edildikleri için taziyeyi hak ettiklerini" savunuyor. Takaiçi, başbakan olması halinde de tapınağı ziyaret etme niyetini açıkça dile getiriyordu.

Ülkede, kamu ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde ziyaret ettiği tapınağa, başbakan düzeyinde en son 2013'te eski Başbakan Abe gitmişti.

- JAPONYA BAŞBAKANI İŞİBA ŞİGERU'NUN İSTİFASI

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiği sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmişti.

Ardından LDP'nin yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi olmuştu.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyordu.