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Japonya'da yangın: 7 ölü

Japonya'nın Fukuşima bölgesinde ahşap evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

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Kyodo ajansının haberine göre polis, Ono köyünde 9 kişinin yaşadığı ahşap ev ve bitişiğindeki ambarda dün gece saatlerinde çıkan yangında 4'ü çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.
 
Polis, yanan evde 61 yaşındaki Tsuneyoshi Shiota ile eşi, annesi, kızı, damadı ve yaşları 3 ila 8 olan 4 torununun yaşadığını bildirdi.
 
İtfaiye ekiplerince bir saat içinde söndürülen yangında iki katlı ev tamamen küle dönerken, Shiota'nın 57 yaşındaki eşinin ellerinden ufak yaralar alarak kurtulduğu, damadının ise yangın sırasında evde olmadığı aktarıldı.
 
Bir komşusu, Shiota'nun rahatsızlığı nedeniyle hareket kabiliyetinin sınırlı olduğunu söyledi.
 
Diğer bir komşusu, bir köpeğin havlaması üzerine alevler içinde gördüğü evden 2 ya da 3 patlama sesi duyduğunu anlattı ve "Çocuklar daha çok küçüktü." dedi.
 

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