Japonya'da yangın faciası: 1633 hektarlık alan küle döndü

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yerel yetkililer, Japonya'nın kuzeydoğusunda 22 Nisan'da başlayan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Eyaletin Otsuchi bölgesi yetkilileri, söz konusu yangınların 11. gününde kontrol altına alındığını bildirerek, yangınların sıçrama ihtimalinin azaldığı bilgisini paylaştı.
Bölgede 1633 hektarlık alanın yandığını bildiren yetkililer, bunun bölgenin yaklaşık yüzde 8'ine denk geldiğini söyledi.
Yetkililer ayrıca, toplamda 8 binanın zarar gördüğünü ve 2 kişinin yaralandığını belirterek, kontrol çalışmalarının süreceğini kaydetti.
Japonya'nın Iwate eyaletinde 22 Nisan'da 2 farklı noktada orman yangınları çıkmıştı.
Yetkililer 3 binden fazla kişi için tahliye çağrısı yaparken, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) destek talep edilmişti.