  Japonya'da yol çöktü, devasa bir çukur oluştu
Japonya'da yol çöktü, devasa bir çukur oluştu

Japonya'nın Settsu şehrindeki bir yolda çöküntü meydana gelmesi sonucu 3 metre çapında ve 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu.

Japonya'nın Osaka eyaletindeki Settsu şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Yerel yetkililer, Koroen bölgesindeki bir yolda dün saat 15:00 sıralarında çöküntü meydana geldiğini açıkladı. Onarım çalışmaları sırasında çöküntünün devam etmesi üzerine yolda 3 metre çapında ve 3 metre derinliğinde çukur oluştu.

3 METRE ÇAPINDA ÇUKUR OLUŞTU

Şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmazken, olay yeri çevresindeki toplam 700 metre uzunluğunda yol güvenlik gerekçesiyle 13 Mayıs'a kadar trafiğe kapatıldı. Yapılan ilk incelemelerde çöküntüye kanalizasyon hattında meydana gelen hasarın yol açtığı tespit edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

ÇUKURA DÜŞEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLMÜŞTÜ

Geçen yılın Ocak ayında Japonya'nın Saitama eyaletindeki Yashio şehrinde bulunan bir yolda çöküntü meydana gelmiş, oluşan 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki dev çukur hareket halindeki bir kamyoneti yutmuştu. Kamyonetin 74 yaşındaki sürücüsünün cansız bedenine olaydan 3 ay sonra ulaşılmıştı.

