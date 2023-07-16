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Dünya

Japonya'da yunus saldırısı: 4 kişi yaralandı

Japonya'da yunuslar denizde yüzenlere saldırdı, 4 kişi yaralandı.

IHA16 Temmuz 2023 Pazar 18:07 - Güncelleme:
Japonya'da yunus saldırısı: 4 kişi yaralandı
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Fukui eyaletinde yer alan Mihama'daki Suishohama Sahili'nde sabah saatlerinde birkaç metre açıkta yüzen 60'lı yaşlarındaki bir kişi yunus saldırısına uğradı. Yetkililer, saldırı sonucu adamın kaburgalarının kırıldığını ve ellerinin ısırıldığını açıkladı.

Aynı sahilde 40'lı yaşlarında bir kişinin daha yunus saldırısına uğradığını ifade eden yetkililer, yunusun adamın sol kolunu ısırdığını belirtti. Yetkililer ayrıca, günün ilerleyen saatlerinde iki kişinin daha yunuslar tarafından yaralandığını bildirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Fukui'de bu yıl bu tür altı saldırı yaşandığı ifade edildi. Fukui'de sahillere yunuslara yaklaşılmaması ve dokunulmaması yönünde uyarı levhaları asıldı.

Yunuslar genellikle insanlara karşı saldırgan olmasa da bilim adamları, yunusların insanlarla yan yana yüzmeyi "inanılmaz derecede stresli" bulduklarını ve bunun onların davranışsal rutinlerini bozduğu üzerinde duruyor.

İrlanda'da 2013 yılında 10 gün içinde 2 kadın aynı yunus tarafından saldırıya uğrayarak yaralanmış, kadınlardan birinin saldırı sonucu kaburgaları kırılmıştı. İrlanda'da 2014 yılında ise 5 kişi etrafında daireler çizen ve agresif davranışlar sergileyen yunus nedeniyle ekipler tarafından kurtarılmak zorunda kalmıştı.

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