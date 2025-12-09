İSTANBUL 11°C / 7°C
Japonya'daki 7.5'lik depremin bilançosu artıyor

Japonya'da dün meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralananların sayısı 50'ye yükseldi.

9 Aralık 2025 Salı 16:03
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında dün meydana gelen ve tsunami uyarılarının yapılmasına yol açan 7.5 büyüklüğündeki depremde bilançosu arttı. Yerel yetkililerden yapılan açıklamalara göre deprem nedeniyle yaralananların sayısı Aomori eyaletinde 36, Hokkaido eyaletinde 11 ve Iwate eyaletinde 3 olmak üzere toplam 50'ye yükseldi.

Depremin merkez üssü olan Aomori eyaletinde 3'ü ev, 8'i baraka ve depo toplam 11 yapıda hasar meydana geldiği belirtilirken, depremden etkilenen birçok bölgede bina, yol, köprü ve iskelelerde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Depremin ardından Aomori ve Iwate eyaletlerindeki toplam 10 bin hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığı açıklanırken, onarım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Bazı kesimlerde ise kısmi su kesintilerinin sürdüğü aktarıldı.

DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ UYARISI YAPILMIŞTI

Japonya dün yerel saatle 23.15'te merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.6 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Aomori, Iwate ve Hokkaido eyaletleri için tsunami uyarısı yayınlarken, bazı kıyı bölgelerinde yüksekliği 70 santimetreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti. Tsunami uyarılarını sabaha karşı yürürlükten kaldıran JMA, depremin büyüklüğünü ise 7.5 olarak güncellemişti.

YETKİLİLER 8 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE DEPREM RİSKİ KONUSUNDA UYARMIŞTI

7.5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Hokkaido açıklarındaki Japon Çukuru ve Chishima Çukuru'nda 8 veya üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelebileceği konusunda uyaran yetkililer, halka önlem alma ve tetikte olma çağrısında bulunmuştu.

