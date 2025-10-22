İSTANBUL 21°C / 16°C
  • Japonya'daki çiftlikte kuş gribi paniği: Tavuklar itlaf edilecek
Dünya

Japonya'daki çiftlikte kuş gribi paniği: Tavuklar itlaf edilecek

Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki bir çiftlikle kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 varyantının tespit edilmesi nedeniyle 460 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 09:59
Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki Shiraoi kasabasında bulunan bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgını patlak verdi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; dün tesisteki bazı tavukların şüpheli şekilde ölmesi üzerine harekete geçen çiftlik çalışanları, kuş gribi testi gerçekleştirdi.

Test sonuçlarını bugün kamuoyuna duyuran Hokkaido Valisi Naomichi Suzuki, çiftlikte kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 varyantının tespit edildiğini açıkladı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla çiftlikteki yaklaşık 460 bin tavuğun itlaf edileceğini belirten Suzuki, salgının patlak verdiği çiftliğin 10 km yarıçapındaki bölgenin sınırlı hareket alanı ilan edildiğini bildirdi. Vali, tesis ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yapılacağını söyledi.

Hokkaido eyaletindeki vakalar, bu sene Japonya'da doğrulanan ilk kuş gribi salgını olarak kayıtlara geçti.

