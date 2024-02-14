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Dünya

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 241'e çıktı

Japonya'nın batısındaki Ishikawa eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 05:42 - Güncelleme:
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 241'e çıktı
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde Ishikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Ishikawa Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 241'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 13 bini aşkın kişinin halen tahliye noktalarında konakladığı, kendisinden haber alınamayan 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kısmen hasarlı ve tamamen yıkılan binaların sayısının 65 bine eriştiği eyalet genelinde 31 binden fazla evde su, 1500'den fazla evde elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Merkezi hükümet, yeniden inşa projeleri kapsamında yaşı belirli bir düzeyi aşan haneler için mesken başına 6 milyon yen (41 bin dolar) destek vereceğini duyurmuştu.

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