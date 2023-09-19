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Dünya

Japonya'daki gökdelen inşaatında kaza: 2 ölü 3 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapımı süren 51 katlı bir ticari kompleksin şantiyesindeki 15 tonluk çelik levha 7. kattan 3. kata düştü. Feci kazada 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

IHA19 Eylül 2023 Salı 09:28 - Güncelleme:
Japonya'daki gökdelen inşaatında kaza: 2 ölü 3 yaralı
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Nihonbashi bölgesinde 51 katlı bir ticari kompleksin şantiyesindeki 15 tonluk çelik levha, yerel saatle 09.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 7. kattan 3. kata düştü. Şantiye çalışanları tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerindeki 3 işçiden 2'sinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, ağır yaralı işçinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Feci kazada 2 kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

ŞİDDETLİ PATLAMAYA BENZER SES DUYULDU

Görgü tanıkları kazanın olduğu saatte bölgede şiddetli patlamaya benzer çok yüksek bir sesin duyulduğunu ifade ederken, polis olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı. Ofisler, konferans salonları ve tiyatro salonları gibi işletmelere ev sahipliği yapması beklenen ticari kompleksin inşaatına 2021 yılında başlandığı ve projenin 2025'te tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

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