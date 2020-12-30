Japonya'dan ABD'ye 'Uygur' istihbaratı

AA 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:02 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:02

Japonya’nın, Çin’de Müslüman Uygurların zorla alıkonulduğuna dair kanıtlar içeren istihbaratları İngiltere ve ABD’ye sağladığı öne sürüldü.

Kyodo Ajansının haberinde Japonya'nın, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki kısıtlama ve ihlallerine ilişkin, kaynağın saklı tutulması şartıyla, geçen yıl İngiltere ve ABD'ye istihbarat desteği verdiği belirtildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Müslüman Uygurların zorla alıkonulduğuna dair kanıtlar içeren istihbaratların paylaşılması ile ABD'nin, Çin’e eleştirilerini yükselttiği kaydedildi.

Haberde Kuzey Kore ve Çin’in artan tehditlerine karşı daha iyi mücadele edilmesi için Avustralya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD'nin oluşturduğu "Beş Göz" istihbarat ittifakına katılması çağrıları yapılan Japonya'nın, hali hazırda önemli istihbarat bilgilerini perde arkasından dostlarıyla paylaştığının ortaya çıktığı iddia edildi.

Müslüman Uygurlara yönelik baskılarına karşı İngiltere ve ABD, Çin'e karşı el ele vermesine rağmen, Japonya'nın "durumu endişeyle izlediğini" açıklamakla yetindiği belirtildi.

Japonya'nın güvenlik müttefiki ABD ile ilişkilerine olası bir zarar vermeksizin, en büyük ticari ortağı Çin ile de istikrarlı dostane ilişkilerin korumayı hedeflediği kaydedildi.

- SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDEKİ TARTIŞMALI KAMPLAR

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gazeteci tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.