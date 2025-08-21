Japonya'dan Çin'e karşı füze hamlesi

Japonya, Çin'e karşı saldırı kapasitesini güçlendirmek için ülkenin güneyindeki Kumamoto'ya karadan gemiye fırlatılan uzun menzilli füzeler konuşlandıracak.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'teki nüfuzu karşısında ulusal karşı saldırı kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Buna göre, Kumamoto'daki Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne (GSDF) ait Kengun Üssü'ne, Mart 2026 sonuna kadar karadan gemiye fırlatılan Tip-12 uzun menzilli füzeler konuşlandırılacak.

Üsse yerleştirilecek Tip-12 füzelerinin menzili "düşman üslerine karşı saldırılarda" kullanılabilmeleri amacıyla 1000 kilometreye çıkarılacak.

Söz konusu konuşlandırma sayesinde Japonya, son dönemde Hint-Pasifik'te tatbikatlarını artıran Çin'e karşı "caydırıcı unsur" oluşturmayı hedefliyor.