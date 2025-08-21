İSTANBUL 31°C / 18°C
Dünya

Japonya'dan Çin'e karşı füze hamlesi

Japonya, Çin'in artan askeri faaliyetlerine karşı güvenlik önlemlerini artırıyor. Savunma Bakanlığı, Kumamoto bölgesine karadan gemiye fırlatılan uzun menzilli füzelerin yerleştirileceğini açıkladı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 14:55 - Güncelleme:
Japonya'dan Çin'e karşı füze hamlesi
Japonya, Çin'e karşı saldırı kapasitesini güçlendirmek için ülkenin güneyindeki Kumamoto'ya karadan gemiye fırlatılan uzun menzilli füzeler konuşlandıracak.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'teki nüfuzu karşısında ulusal karşı saldırı kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Buna göre, Kumamoto'daki Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne (GSDF) ait Kengun Üssü'ne, Mart 2026 sonuna kadar karadan gemiye fırlatılan Tip-12 uzun menzilli füzeler konuşlandırılacak.

Üsse yerleştirilecek Tip-12 füzelerinin menzili "düşman üslerine karşı saldırılarda" kullanılabilmeleri amacıyla 1000 kilometreye çıkarılacak.

Söz konusu konuşlandırma sayesinde Japonya, son dönemde Hint-Pasifik'te tatbikatlarını artıran Çin'e karşı "caydırıcı unsur" oluşturmayı hedefliyor.

