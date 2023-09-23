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Dünya

Japonya'dan gelen ilginç iddia: Tavuk gıdaklamasını tercüme ettik

Japonya'dan bir grup bilim insanı, yapay zeka teknolojisini kullanarak tavuk gıdaklamasını büyük ölçüde tercüme etmeyi başardıklarını iddia etti.

IHA23 Eylül 2023 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
Japonya'dan gelen ilginç iddia: Tavuk gıdaklamasını tercüme ettik
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Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen ve hızlı gelişimi tartışmalara neden olan yapay zeka teknolojisi, bu kez alışılmadık bir alanda kullanıldı. Japonya'dan bir grup bilim insanı, yapay zeka teknolojisini kullanarak tavuk gıdaklamasını büyük ölçüde tercüme etmeyi başardıklarını iddia etti. Tokyo Üniversitesi Profesörü Adrian David Cheok liderliğindeki ekip, 8 hayvan psikoloğu ve veteriner cerrah ile birlikte 80 tavuğun 200 saatlik gıdaklama sesini analiz etti. Her farklı frekansı açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı duygularından biri ile kodlayan ekip, ilk etapta yapay zeka uygulamasına 100 saatlik tavuk sesi yükledi. Daha sonra 100 saatlik tavuk sesini daha yapay zekaya dinleten ekip, yapay zekanın tavukların duygu durumlarını yüze 80 oranında doğru olarak tanımladığı sonucuna ulaştı.

"SADECE BAŞLANGIÇ"

Tokyo Üniversitesi Profesörü Adrian David Cheok, "Derin Duygusal Analiz Öğrenmesi" olarak adlandırdıkları teknolojinin karmaşık matematiksel algoritmalara dayandığını belirtti. Sonuçların tavukların duygu durumlarını ses sinyallerine dayanarak anlamak için yapay zekanın kullanabileceğini ortaya koyduğunu söyleyen Cheok, henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan çalışmayı "büyük bir bilimsel aşama ve sadece başlangıç" olarak nitelendirdi.

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