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Dünya

Japonya'dan Güney Kore'ye tatbikat tepkisi

Japonya, Güney Kore'nin Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı 'Dokdo/Takeşima Adaları' etrafında askeri tatbikat düzenlemesini protesto etti.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 16:05 - Güncelleme:
Japonya'dan Güney Kore'ye tatbikat tepkisi
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Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, tatbikatın "kabul edilemez ve son derece üzücü" olduğunu ifade etti.

Bakanlık, "Dokdo/Takeşima Adaları"nın Japon topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğunu belirtti ve tatbikatı protesto etti.

Güney Kore, "Dokdo/Takeşima Adaları" civarında bugün ilk kez tatbikat düzenlemişti. Tatbikat, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un başa gelmesinin ardından düzenlenen ilk tatbikat olarak kayıtlara geçmişti.

TARTIŞMALI ADALAR

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

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