Japonya'dan İran'a ''Hürmüz Boğazı'' çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Motegi, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erakçi, İran'daki mevcut durumu ve İran'ın tutumunu aktardı.

Misilleme saldırılarının devam etmesinden ciddi endişe duyduğunu belirten Motegi, Japonya'nın, durumun bir an önce yatıştırılması konusundaki kararlılığını yineledi.

Motegi, İran'ı, ilgili ülkelerle sürdürülen diplomatik çabalara samimi şekilde katılmaya ve ülkesine ait gemiler dahil tüm gemilerin, Hürmüz Boğaz'ındaki seyrüsefer güvenliğini sağlamaya çağırdı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin, İran'da gözaltında tutulan Japon vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılması yönündeki taleplerini yinelemesinin üzerine Erakçi, bu talebi ciddiye aldığını ifade etti.

Bakanlar, durumun bir an önce yatıştırılması için yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.