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Dünya

Japonya'dan koronavirüs tedavisi için ''Baricitinib'' onayı

Japonya Sağlık Bakanlığı uzman heyeti Kovid-19 tedavisi için 'Baricitinib' ilacını onayladı.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 08:14 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 08:14
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Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Kyodo ajansının haberine göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, bakanlık bünyesindeki uzman sağlık heyet tarafından uygun bulundu.

Firma ilacın onayı için bakanlığa aralıkta başvuru yapmıştı. Bakanlığın bir ay içerisinde ilacın kullanımını resmen onaylaması bekleniyor.

"Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesine ihtiyaç duyan Kovid-19 hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.

Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.

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