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Japonya'dan Kuzey Kore açıklaması: Balistik füze olduğu kesinleşti

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen denemede kısa menzilli balistik füze kullanıldığının belirlendiğini duyurdu.

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Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya dün gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Kuzey Kore tarafından test amacıyla ateşlenen iki silahın, kısa menzilli balistik füze olduğunun tespit edildiğini söyledi. Kuzey Kore’nin, düşük irtifalarda uçabilen yeni bir ‘güdümlü taktiksel silah’ türünü ateşlediğini belirten Iwaya, Japon hükümetinin Kuzey Kore'nin daha karmaşık silahlar geliştirmeye çalıştığına inandığını ifade etti.
 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARARLARININ İHLALİ ANLAMINA GELİYOR

 
Geçtiğimiz Perşembe günü Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen iki füze denemesinin son derece üzücü olduğunu ve bu eylemin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini kaydeden Iwaya, Kuzey Kore'nin Japonya'nın herhangi bir bölgesine ulaşabilecek füzeler denediğini hatırlattı. Japon Savunma Bakanı, Pyongyang tehdidinin arttığını belirterek, Japonya’nın tüm ülkeyi koruyabilmek adına füze savunma sistemlerini iyileştirme çabalarını hızlandıracağını da sözlerine ekledi.
 

GÜNEY KORE DUYURMUŞTU

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından geçtiğimiz Perşembe kısa menzilli füze olduğu düşünülen iki silahın ateşlendiğini bildirmişti. Silahların yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği ve yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldıktan sonra Japon Denizi’ne düştüğü açıklanmıştı.

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