Japonya'dan NATO mesajı

Bakan Hayaşi çevrim içi katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Zirvesindeki muhataplarına "Avrupa ve Hint-Pasifik güvenliğinin bağımsız olarak asla ele alınamayacağını" söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığına göre Hayaşi zirvede, ülkesi ile NATO arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Hitabında Hayaşi, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta, bazı ülkelerin Rusya'yı "doğrudan ya da dolaylı" desteklediğini kaydederek Çin'in, Rusya'nın saldırılarını "halen kınamadığını" belirtti.

Kyodo ajansı, Japonya'nın iş birliği çağrısının söz konusu savaş döneminde geldiğine dikkati çekerek Hayaşi'nin "Rusya ve Çin'in bölgelerindeki 'statükoyu güç kullanarak değiştirme' teşebbüslerini" ima ettiğini aktardı.