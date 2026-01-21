Japonya'dan NATO sinyali: İlişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı marjında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen Koizumi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmenin detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koizumi, Japonya'nın NATO ile ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunun altını çizerek, güvenlik alanındaki işbirliğinin artırılmasının bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu aktardı.

Avro-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin "ayrılmaz" olduğuna işaret eden Koizumi, Japonya-NATO işbirliğinin daha da önem kazandığını kaydetti.

Koizumi ayrıca, Davos temasları kapsamında Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile de bir araya geldiğini belirtti.