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Dünya

Japonya'dan Pekin hükümetine diplomatik yoldan protesto

Japonya, Pasifik Okyanusundaki münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) Okinotori adası çevresinde 10 gün boyunca araştırma gemisini dolaştıran Çin'i protesto etti. Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, ' Çin tarafına bu sularda bilimsel bir deniz araştırması yapması için izin vermedik.' dedi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 07:14 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 07:14
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Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, 9 Temmuz'dan bu yana Çin'e ait araştırma gemisinin Okinotori adası etrafında dolaştığını söyledi.

Japonya Sahil Güvenliğinin "dur ihtarına" rağmen 10 gün boyunca faaliyetini sürdüren gemiye ilişkin Suga, "Çin tarafına bu sularda bilimsel bir deniz araştırması yapması için izin vermedik." ifadesini kullandı.

Suga, gemiyle ilgili Pekin hükümetine diplomatik yoldan protesto çekildiğini belirtti.

Japonya, Tokyo'nun bin 700 kilometre güneyindeki ıssız Okinotori'nin MEB sınırlarında yer aldığını, Çin ise Okinotori'nin kayalık çıkıntılar olduğunu ve Japonya için MEB sınırı oluşturmayacağını savunuyor.

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