Japonya'dan, Rusya Başbakanı Mişustin'in Kuril Adaları ziyaretine tepki

AA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:09 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:10

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Mişustin'in Hokkaido'nun kuzeyindeki Kuril Takım Adaları'ndan Etorofu adasını ziyaretine tepki verdi.

Kato, Mişustin'in ziyaretinin, "Kuzey Adaları konusunda Japonya'nın süregelen duruşuyla çeliştiğini ve oldukça talihsiz" olduğunu söyledi.

Öte yandan Kato ülkesinin, ziyaret sebebiyle Rusya'ya protesto notası vereceğini belirtti.

4 gün sürecek Uzak Doğu ve Siberya ziyareti kapsamında Etorofu'ya gelen Mişustin, adadaki bir hastaneyi ve deniz ürünleri işleme merkezini gezdi.



Kyodo ajansının Japonya hükümetine dayandırdığı haberine göre Tokyo, Başbakan Mişustin'in adaları ziyaretten kaçınmasını talep etti.

- KURİL SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.