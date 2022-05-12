İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2022 Perşembe / 11 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,287
  • EURO
    16,177
  • ALTIN
    913.141
  • BIST100
    2453.94
Dünya

Japonya'dan Rusya'ya yaptırım

Japon hükümeti, Rusya'nın finansal kuruluşlarından Sberbank ile özel bankalarından Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 04:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Japonya, G7 liderlerinin çevrim içi düzenledikleri görüşmenin ardından Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları artırma kararı aldı.

Bu kapsamda hükümet, Rusya'nın finansal kuruluşlarından Sberbank ile özel bankalarından Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu.

Japon vatandaş ve şirketlerin Rusya'ya, kendilerine yüzde 10 ve üstü hisse sağlayacak yatırımları gerçekleştirmesi yasaklandı.

Rus firmalara geri ödeme vadesi 1 yılı aşan kredilerin sağlanmasına da yasak getirildi.

Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin dahil 141 kişinin mal varlıkları da donduruldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.