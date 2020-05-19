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Dünya

Japonya'dan Rusya'yla uzlaşamadığı adalar konusunda egemenlik vurgusu

Japonya Dışişleri Bakanlığı, dış politika raporunun bu yılki baskısında, Rusya ile uyuşmazlık bulunan adalarda egemenliğin Japonya'da olduğunu belirtti.

AA19 Mayıs 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:37
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Bakanlığın "Gaikou Seişo" adında yıllık yayımladığı diplomasi raporunun Meclis tanıtımında, Rusya'nın "Kuril adaları", Japonya'nın "Kuzey bölgeleri" olarak adlandırdığı adalar konusuna dikkat çekildi.

Dış politika raporunun 2020 baskısında adalar, "Japonya'nın egemenliği altındaki adalar" şeklinde tanımlandı.

Geçen yılki raporda adaların "Japonya'ya ait 4 kuzey adaları" şeklinde nitelendirilmesi üzerine Liberal Demokrat Parti (LDP) hükümetine ülke içinde tepkiler gelmişti.

Öte yandan raporda Güney Kore için "önemli komşu" ifadesi kullanılırken, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için Pyongyang-Washington arasındaki müzakerelerin desteklenmesi gerektiği bildirildi.

- ADALAR SORUNU

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Taraflar, 1956'daki ortak deklarasyonla savaş durumunu sonlandırırken, uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamadı. Anlaşmaya yönelik 2014'teki müzakereler Ukrayna krizi nedeniyle donduruldu.

Pasifik okyanusunu Ohotsk denizinden ayıran ve Iturup, Kunaşiri, Şikotan adaları ile Habomai takımadalarından oluşan bölgenin güneyi Japonya'nın Hokkaido adasında, kuzeyi ise Rusya'nın Kamçatka yarımadasında son buluyor.

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