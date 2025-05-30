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Dünya

Japonya'dan Suriye için dikkat çeken karar: 4 banka listeden çıkarıldı

Japonya, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kısmen kaldırma kararı aldıklarını, en az 4 bankanın yaptırım listesinden çıkarılacağını duyurdu.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Japonya'dan Suriye için dikkat çeken karar: 4 banka listeden çıkarıldı
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Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, basına yaptığı açıklamada, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye yönelik yaptırımların kısmen kaldırılması kararını kapsamlı değerlendirmeler sonucunda aldıklarını bildirdi.

Hayaşi, Japonya'nın, yıllardır süren kriz nedeniyle yıpranmış Suriye halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye katkı sağlaması ve olumlu çabaları desteklemesi gerektiği görüşüne dayanarak bu kararın alındığını belirtti.

Ülkesinin, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik etkili önlemler geliştirmek amacıyla G7 ülkeleri ve diğer uluslararası aktörlerle işbirliğini sürdüreceğini kaydeden Hayaşi, uluslararası toplumla uyum içinde hareket edeceklerini vurguladı.

Yaptırımların kaldırılmasının ilk aşamasında, en az 4 banka mal varlıkları dondurulanlar listesinden çıkarılacak.

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