31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'dan Suriye'ye BM üzerinden 5,5 milyon dolarlık destek
Dünya

Japonya'dan Suriye'ye BM üzerinden 5,5 milyon dolarlık destek

Japonya, Suriye'de rejim sonrası dönemde yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik BM projesine 5,5 milyon dolarlık katkı sağlayacak.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 10:54
Japonya'nın, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından yaşam koşullarının geliştirilmesi konusundaki Birleşmiş Milletler (BM) projesine 5,5 milyon dolar katkı vereceği belirtildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetle BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında Suriye konusunda bir proje imzalandığı duyuruldu.

Söz konusu projenin, Humus ve Halep illerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi için altyapı çalışmaları yapılmasını amaçladığına işaret edilen açıklamada, Japonya'nın bu projeye 5,5 milyon dolar katkı sağlayacağı aktarıldı.

UN-Habitat'tan yapılan açıklamada ise hem iç savaşın hem de 6 Şubat 2023'teki depremlerin Halep ve Humus'taki altyapıya ciddi zarar verdiği ve bu projeyle bölgeye katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

