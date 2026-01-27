İSTANBUL 16°C / 8°C
27 Ocak 2026 Salı
Dünya

Japonya'dan Tayvan senaryosu: “ABD ile ittifak bozulur” korkusu sardı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan'da olası bir tahliye operasyonu sırasında ABD birliklerine yönelik bir saldırıya karşı harekete geçilmemesi halinde Tokyo–Washington ittifakının ağır darbe alacağını söyledi.

AA27 Ocak 2026 Salı 20:33
Japonya'dan Tayvan senaryosu: “ABD ile ittifak bozulur” korkusu sardı
Japan Times gazetesinin haberine göre Takaiçi, 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde katıldığı tartışma programında, Tayvan'da yaşanabilecek muhtemel kriz senaryosu çerçevesinde Tokyo-Washington ittifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayvan'da meydana gelebilecek acil bir durumda adada yaşayan Japon ve ABD vatandaşlarını tahliye etmeleri gerektiğini belirten Takaiçi, bunun için ABD ile ortak operasyon yürütebilecekleri ihtimaline işaret etti.

Takaiçi, operasyon kapsamında ABD ordusunun saldırıya uğraması ve Japonya'nın harekete geçmeyip geri çekilmesi durumunda iki ülke arasındaki ittifakın çökeceğini dile getirdi.

Ayrıca Takaiçi, mevcut yasal çerçeve içinde "gelişen durumu" kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri ve buna göre tepki vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

ÇİN İLE JAPONYA ARASINDA GERGİNLİK

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

