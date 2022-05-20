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Dünya

Japonya'dan Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine 2,1 milyon dolar destek

Japon hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine 2,1 milyon dolar destek olacak.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 05:14 - Güncelleme:
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UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tokyo ziyareti kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasında iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştı.

Bakan Hayaşi, bu kapsamda ülkesinin, UAEA'nın Ukrayna'daki nükleer santrallerinin güvenliğine yönelik faaliyetlerini desteklemek için 2,1 milyon dolar taahhüt ettiğini bildirdi.

Japonya'nın UAEA'ya mali desteğinin, ajansın gerekli ekipman tedariki ile uzmanlarının bölgeye gönderilmesini kapsayacağı bildirildi.

Grossi, Japonya ziyareti kapsamında, kuzeydoğudaki Fukuşima Dai-içi nükleer güç santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planının son durumunu da incelemişti.

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