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Japonya, Guaido'yu Venezuela'nın 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

Japonya, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını açıkladı.

  • star.com.tr
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Japonya, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan alan habere göre Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Japanyo hükümetinin Juan Guaido'ya olan desteğini belirterek, Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurdu.

Kono, "Guaido’ya (Venezuela'nın) geçici başkanı olarak açık desteğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen Maduro karşıtı gösterilerde kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ilanın hemen ardından Trump’ın yazılı bir açıklama yayımlayarak Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması tansiyonu artırmıştı.
 
Brezilya, Artantin gibi çok sayıda Güney Amerika ülkesi tarafından tanınan Guaido'ya Avrupa'dan da destek açıklamaları gelmiş ve 4 Şubat'ta çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortak açıklama yayımlayarak Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını ilan etmişti.
 
Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Küba ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya desteklerini duyurmuştu.

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