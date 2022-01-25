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Dünya

Japonya'nın en büyük iş lobisi yabancıların ülkeye giriş yasağına tepkili

Japonya'nın en büyük iş lobisi Japonya İş Federasyonu (Keidanren), oturumu olmayan yabancıların ülkeye giriş yasağının kaldırılmasını istedi.

AA25 Ocak 2022 Salı 07:16 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 07:16
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Keidanren Başkanı Tokura Masakazu, düzenlediği basın toplantısında, 2 aydır uygulanan yasağı yürürlükte tutmanın "bir anlamı olmadığını" söyledi.

"İlk etapta kapsamın geniş tutulması iyi bir karardı" diyen Tokura, ancak gelinen süreçte firmaların iş seyahatleri ile ortaklık müzakerelerinin engellediğini belirtti.

Yasağı "tecrit politikası" olarak nitelendiren Tokura, "sadece evden çalışılmadığını" belirterek, oturumu olmayan yabancıların giriş yasağının kaldırılmasını talep etti.

Tokura, halihazırda Omicron varyantı saptanan hastaların yakın temaslılarına uygulanan 10 günlük karantina periyodunun da kısaltılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Diğer ülkelere nazaran uzun süreye dikkati çeken Tokura, "Dünyanın geri kalanı sadece 5 gün uygularken neden Japonya 10 gün uyguluyor?" diye sordu.

Japonya'da Omicron varyantının ilk vakasının saptandığı 30 Kasım 2021'den beri uygulanan giriş yasağı, bu ay başından şubat sonuna kadar uzatılmıştı.

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