Japonya'nın en büyük kış etkinliklerinden ''Sapporo Yuki-matsuri'' başladı

Ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido'da Kovid-19 salgını sebebiyle son iki yıldır çevrim içi düzenlenen "Sapporo Yuki-matsuri" bu kış kapılarını halka açtı.

Aralarında uzunluğu 10 metreyi aşan, kar ve buzdan yapılmış 160 yapıtın sergilendiği festival, 11 Şubat'a kadar sürecek.

Yapıtlar arasında Florence Nightingale'in İngiltere'deki evi "Embley Park", Japon beyzbol takımı Nippon Ham Fighters'ın yeni stadyumu, Hokkaido'yu temsil eden safkan at heykelleri yer alıyor.

Tarihi 1950'lere dayanan ve her yıl ortalama 2 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin katıldığı festival, Japonya'nın en büyük kış etkinliklerinden kabul ediliyor.

Salgın öncesi 2019 yılındaki festivali 2,74 milyon kişi ziyaret etmişti.