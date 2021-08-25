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  • Japonya'nın en tehlikeli mafya lideriydi! Mahkeme idam dedi
Dünya

Japonya'nın en tehlikeli mafya lideriydi! Mahkeme idam dedi

Japonya'da mahkeme, “Kudokai” adıyla tanınan suç örgütünün elebaşı 74 yaşındaki Satoru Nomura'yı, eski bir sendika liderinin ölüm emrini verdiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı. Nomura, Fukuoka Bölge Mahkemesi yargıcına kararın ardından, 'Adil bir karar isterdim. Hayatının geri kalanında bundan pişman olacaksın' dedi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:56 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:59
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Mahkeme, Kudokai suç örgütü üyelerinin bir kişiyi öldürüp, üç kişiyi yaralamasını ardından açılan davayı karara bağladı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, ölüm cezasına çarptırılan Nomura'nın avukatı, mahkeme çıkısında basına karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Ülkenin batasındaki Fukuoka kentinde görülen davaya bakan yargıç, Kudokai adlı suç örgütünün katı bir hiyerarşi ile yönetildiğini ve elebaşı emir vermeden kesinlikle bu saldırıların gerçekleşmeyeceği gerekçesiyle bu mahkumiyetin verildiğini bildirdi.

Kudokai suç şebekesini üyeleri, 1998 ila 2014 yılları arasında eski balıkçılık sendikası liderini öldürüp, aralarında bir hemşire ile emekli bir polis olmak üzere üç kişiyi tabanca ve bıçakla yaralamıştı.

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