21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7047
  • 6,325
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya'nın en ucuz odalı otelinde kalmanın tek şartı var: Gecenizin YouTube'da canlı yayınlanması

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Japonya'da bir girişimci, ülkenin en ucuz otel odasını hizmete soktu. Geceliği yaklaşık 6 lira olan odada kalmanın tek bir şartı var: Otelde geçirdiğiniz gece YouTube'da canlı yayınlanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya’nın Fukuoka şehrinde hizmet veren Business Ryokan Asahi isimli otelin sahibi, ülkede daha önce görülmemiş bir girişime imza attı.
 
Otel sahibi, oteldeki 8 numaralı odanın ücretini gecelik 130 yen ( 6.83 TL) olarak belirledi.
 
Sputnik'in haberine göre, konaklama ücretlerinin pahalılığıyla bilinen ülkedeki en ucuz odalardan birini hizmete sunan otel yönetimi, buna karşılık tek bir şart koştu. Geceyi odada geçirecek olan müşteri, gece boyunca YouTube üzerinden canlı yayın yapılmasına müsaade edecek.
 
 
​Otelden yapılan açıklamaya göre, odaya yerleştirilen kamera odanın her yerini görse de ses kaydı yapmıyor. Ayrıca, çıplak durmanın yasak olduğu odada müşterilere kıyafetlerini değiştirmek için ortak kullanım alanı sunulurken, uyumak için ışığı kapatmalarına da izin veriliyor.

Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Suriyeli kardeşlerimizden Mehmetçiğe teşekkür

Suriyeli kardeşlerimizden Mehmetçiğe teşekkür

Devlet Tiyatroları arşivinden Yıldız Kenter fotoğrafları

Devlet Tiyatroları arşivinden Yıldız Kenter fotoğrafları

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA