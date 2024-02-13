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Dünya

Japonya'nın geliştirdiği H3 roketi için ikinci test fırlatışı hava koşulları sebebiyle ertelendi

Japonya'nın Ulusal Uzay Geliştirme Ajansının (JAXA), son geliştirdiği yeni tip H3 roketi için yapılacak ikinci test fırlatışının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği açıklandı.

AA13 Şubat 2024 Salı 16:50 - Güncelleme:
Japonya'nın geliştirdiği H3 roketi için ikinci test fırlatışı hava koşulları sebebiyle ertelendi
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JAXA'nın H3 proje yöneticisi Masaşi Okada, ülkenin güneyinde Tanegaşima Uzay Merkezi'nin bulunduğu bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan fırlatışın ertelendiğini bildirdi.

Masaşi, gecikmeli de olsa fırlatışın başarılı olması için her türlü önlemin alındığını ve yeni tarihin en geç yarın açıklanacağını belirtti.

İLK H3 TESTİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Japonya'da Mart 2023'te fırlatılan yeni tip H3 roketi, ikinci motorun devreye girmemesi nedeniyle infilak ettirilmişti.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Nagaoka Keiko, duruma yönelik kamuoyundan özür dilemişti.

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