Japonya'nın mayın tarama gemileri Kamboçya'ya demirledi

AA 16 Mart 2022 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:37

Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait mayın tarama gemileri Uraga ve Hirado 3 günlük ziyaret kapsamında Kamboçya'nın güneybatısındaki liman kenti Sihanoukville'e uğradı.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Tea Banh, düzenlenen törende ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki ülke arasında savunma iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Japonya'nın Phnom Penh Büyükelçisi Mikami Masahiro da "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinin önemine değinerek, bölgenin istikrarı için iki ülkenin iş birliği yapabileceğini söyledi.

Ulusal yayın organlarından Khmer Times'a göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Chhum Sucheat, ziyaretin, 1992'de Japonya'dan barış koruma gücünün Kamboçya'ya gönderilişinin 30. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Ülkenin güneybatısında Tayland Körfezi'ne nazır Sihanoukville, Çin'in bölgesel askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdığı Güney Çin Denizi yakınlarında kritik önemde kıyı kenti olarak tanınıyor.

ABD, Haziran 2021'de, Sihanoukville'de Çin kaynaklı yatırımların arttığını ve kentteki Ream Donanma Üssü'nde Çin'in askeri varlığı konusunda "ciddi endişe" taşıdığını açıklamıştı.