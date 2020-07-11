IHA 11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:46 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:46

Japonya’nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde umut olarak gördüğü antiviral ilaç Avigan’la ilgili yürütülen klinik çalışmalara ilişkin bilim insanlarından kötü haber geldi. Fujita Sağlık Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, ilacı enfeksiyonun erken evresinde ya da daha geç alan hastalar arasındaki farkın Avigan’ın etkinliğini değerlendirmede istatistiksel olarak anlam ifade etmediği vurgulandı. Uzmanlar, ilacı alan hastaların bazılarında iyileşme eğilimi görülmesine rağmen, 89 hastanın dahil edildiği çalışmanın sonuçlarının istatistiksel olarak ilacın etkinliğine dair yeterli kanıt sunmadığını belirtti.

HASTALAR İKİ GRUBA AYRILDI



Japonya’daki 47 sağlık kuruluşunda tedavi gören hafif semptomlu ya da hiç semptom göstermeyen 89 hastayı mercek altına alan uzmanlar, çalışmanın ortasında denek olmaktan vazgeçen bir kişi dışındaki 88 hastayı iki farklı gruba ayırdı. Bir gruba klinik çalışmanın ilk gününden itibaren

Avigan tedavisi uygulanırken, diğer grup ilacı altıncı günden itibaren almaya başladı. Avigan’ı ilk günden beri kullanan hastaların yüzde 66.7’sinde virüs altıncı günün sabahında etkinliğini kaybederken, ilacı altıncı günden itibaren almaya başlayan grubun 56.1’inde de benzer iyileşme belirtileri gözlendi. Tedavi sonucunda iki gruptaki hastaların da ateşinde düşüş gözlenmesi ortalama 2.1 gün ila 3.2 gün arasında zaman aldı. Uzmanlar, gruplar arasındaki istatistiksel farkın ilacın etkinliğini kanıtlamak için yeterli olmadığı sonucuna vardı.

JAPONYA’NIN UMUDUYDU



Fujifilm Grubu’nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan’ın korona virüsü tedavisinde kullanılması gündeme gelmiş, Japonya Başbakanı Shinzo Abe etkinliğinin kanıtlanması halinde Mayıs sonunda Avigan’ın virüs tedavisinde kullanımına onay vereceklerini açıklamıştı. Ancak, Mayıs ayı ortasında klinik çalışmalara dair yayımlanan ara raporlar, ilacın etkinliğini kanıtlamak için yeterli bulguya ulaşılamadığını ortaya koymuştu. İlaç üreticisi şirketin kendi bünyesindeki klinik testler sürerken, çalışma sonuçları henüz bilinmiyor.