Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hiroshige Seko, Asya'ya giden iki yük gemisinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırıya uğradığını açıkladı.

Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hiroshige Seko, Asya'ya gitmekte olan iki yük gemisinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırıya uğradığı bilgisini aldığını söyledi. Bugün yerel saatle öğleden sonra Japonya'daki enerji sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği sırada konuyla ilgili bilgi aldığını kaydeden Seko, bakanlığın konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmaya çalıştığını ifade etti. Saldırıya uğradığı belirtilen gemilerin hangi ülkeye ait olduğu kesin olarak bilinmezken, söz konusu gemilerin Japonya ile ilgili kargo taşıyor olabileceği ifade edildi.