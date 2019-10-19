Jeffrey asıl korkularını itiraf etti: Uzlaşmasaydık Türkler tüm bölgeyi alacaktı
KÜLLİYE’DEKİ görüşmede yer alan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, mutabakatta ‘ateşkes’ denmediğini ve bunun bir duraklama olduğunu vurguladı. Harekatla terör örgütü YPG/ PKK’daki hezimeti de değerlendiren Jeffrey “Türk ordusu kısa sürede çok fazla bölge ele geçirdi. Uzlaşmazsak, devam etmeyeceklerinden şüphemiz yoktu” dedi.
- STAR
TÜRKİYE’NİN başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’ya ardı ardına darbeler indirmesi üzerine geniş bir heyetle Ankara’ya gelen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İsrail yolunda açıklamalarda bulundu. Jeffrey, Türkiye’nin taleplerini kabul etmedikleri takdirde TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun tüm bölgeyi alacağını söyledi.
DURDURMA VAR
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Jeffrey, “YPG’nin bu bölgelerde kalabilmelerini istediğine şüphe yok. Bu alanlara tutunma konusunda hiçbir askeri kabiliyetleri bulunmadıkların değerlendirdik. Türk ordusu çok kısa bir süre içinde çok fazla bölge ele geçirdi. Uzlaşmazsak, bölgeyi ele geçirmeye devam etmeyeceklerinden şüphemiz yoktu” dedi. Mutabakatta ‘ateşkes’ denmediğini ve bunun sadece bir duraklama olduğunu vurgulayan Jeffrey, “Temel olarak, bu duraksama Türkiye operasyonlarında beş gün boyunca sürecek. Bu beş günün sonunda, eğer PYD çekildiyse, Türkler kuzeydoğu Suriye’deki tüm operasyonları durduracak” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.