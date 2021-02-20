20 Şubat 2021 Cumartesi 08:48 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 08:53

Washington merkezli düşünce kuruluşu Wilson Center'ın Ortadoğu Programı'nın başına getirilen ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'nin taraf değiştirdiğini ya da Soğuk Savaş sırasında istediğimiz şekilde davranacağı varsayılan o eski müttefik olduğunu düşünenler yanılıyor. Artık devir değişti" dedi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Rusya ve Türkiye'nin 'doğal rakip' olmaya devam ettiğini belirten Jeffrey, Ankara-Moskova ilişkisinin 'toz pembe değil karmaşık bir ilişki' olduğunu; Rusya'nın Türkiye yüzünden Suriye'nin İdlib bölgesi, Libya ve Dağlık Karabağ'da askeri açıdan geri adım atmak zorunda kaldığını vurguladı.

ABD'nin Ortadoğu'da bir güvenlik rolü üstlenmekten uzaklaştığını belirten Jeffrey, S-400 konusunda iki taraf da sert tutumlardan taviz vermedikçe ABD ve Türkiye arasında verimli bir ilişkinin olamayacağını ifade etti.