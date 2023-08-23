Jet ski ile Güney Kore'ye kaçak girmeye çalışan Çinli yakalandı

BBC'nin haberine göre, henüz kimliği belirlenemeyen ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e eleştirileriyle bilinen Çinli insan hakları aktivisti Pyong olduğu düşünülen kişi, kaçak girmeye çalıştığı Güney Kore'de gözaltına alındı.

Güney Kore Sahil Güvenliği, söz konusu kişinin, Sarı Deniz'de dürbün ve pusula yardımıyla yaklaşık 300 kilometre yol katettiğini belirtti.

Üzerinde can yeleği ve kaskla yakalanan kişinin, jet skinin arkasına bağladığı 5 bidon benzinle geldiği ve yolculuk sırasında benzin takviyesi yaptığı bildirildi.

Bu kişinin, Incheon Limanı yakınlarında sorun yaşaması ve yardım istemesi üzerine yakalandığı kaydedildi.

Çin'in Seul Büyükelçiliğinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.