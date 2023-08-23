İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2023 Çarşamba / 7 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2032
  • EURO
    29,5957
  • ALTIN
    1664.48
  • BIST100
    7756.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Jet ski ile Güney Kore'ye kaçak girmeye çalışan Çinli yakalandı
Dünya

Jet ski ile Güney Kore'ye kaçak girmeye çalışan Çinli yakalandı

Güney Kore'ye jet ski ile Sarı Deniz üzerinden kaçak girmeye çalışan bir Çinli yakalandı.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Jet ski ile Güney Kore'ye kaçak girmeye çalışan Çinli yakalandı
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, henüz kimliği belirlenemeyen ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e eleştirileriyle bilinen Çinli insan hakları aktivisti Pyong olduğu düşünülen kişi, kaçak girmeye çalıştığı Güney Kore'de gözaltına alındı.

Güney Kore Sahil Güvenliği, söz konusu kişinin, Sarı Deniz'de dürbün ve pusula yardımıyla yaklaşık 300 kilometre yol katettiğini belirtti.

Üzerinde can yeleği ve kaskla yakalanan kişinin, jet skinin arkasına bağladığı 5 bidon benzinle geldiği ve yolculuk sırasında benzin takviyesi yaptığı bildirildi.

Bu kişinin, Incheon Limanı yakınlarında sorun yaşaması ve yardım istemesi üzerine yakalandığı kaydedildi.

Çin'in Seul Büyükelçiliğinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.