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Dünya

Joe Biden, Mario Draghi'yi ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 10 Mayıs Salı günü İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Beyaz Saray'da kabul ederek, Ukrayna-Rusya savaşını ele alacağı açıklandı.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 10 Mayıs'ta İtalya Başbakanı Draghi'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

İki liderin Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya uygulanacak ekonomik yaptırımları ele alacağını vurgulayan Psaki, "Biden ve Draghi, küresel ekonomik refahın desteklenmesi, Avrupa'nın enerji güvenliğinin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularındaki yakın iş birliğimizi konuşacak." ifadesini kullandı.

Psaki, görüşmede iki liderin küresel ve bölgesel konuların yanı sıra, haziran ayındaki G7 ve NATO zirvelerinin hazırlıklarını da görüşeceğini aktardı.

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