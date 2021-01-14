Joe Biden'dan Trump'ın azil sürecine ilişkin ilk açıklama: Meclis Trump'ı sorumlu tutmak için oyunu kullandı

DHA 14 Ocak 2021 Perşembe 16:23 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:24

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi yönündeki tasarı kabul edildi. Donald Trump, ikinci kez azil kararı verilen ilk Amerikan Başkanı oldu. Tasarı, büyük ölçüde parti aidiyeti çerçevesinde 197'ye karşı 232 oyla kabul edildi.

"TRUMP'I SORUMLU TUTMAK İÇİN OY KULLANILDI"

ABD'nin seçilen başkanı Joe Biden ise azil sürecine ilişkin ilk kez konuştu.Biden yaptığı açıklamada “Bugün, iki partili bir oylamada, Meclis, Başkan Trump'ı suçlamak ve sorumlu tutmak için oy kullandı. Şimdi, süreç Senato’da devam ediyor. Ve umarım görevden alma konusundaki Anayasal sorumluluklarını ele alırken, bu ülkenin diğer acil işleri üzerinde de çalışırlar” dedi.

BAZI CUMHURİYETÇİLER SAF DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık bir yıl önce, Temsilciler Meclisi ilk kez Trump'ın görevden azledilmesini kabul etmişti. Bu, tek bir Cumhuriyetçi üyenin bile oyu alınmadan gerçekleşti. Bu seferki oylamada ise, 10 Cumhuriyetçi üye partisinden farklı bir yolu tercih ederek tasarıya destek verdi. Üstelik Saf değiştiren Cumhuriyetçiler, Washington'da yaşanan olaylara ilişkin açıktan kınama mesajları vermişti.

AZİL SÜRECİNDEN SONRA NE OLACAK?

Bundan sonra ne olacak?Şimdi Senato'da Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak. Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, yani en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerekli. Trump 20 Ocak'ta görevi devredeceği için bir hafta içerisinde Senato'daki sürecin tamamlanması pek olası gözükmüyor. Senato, görev teslimi sonrası da yargı sürecini Trump'ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.