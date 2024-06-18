İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2024 Salı / 12 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6336
  • EURO
    35,0415
  • ALTIN
    2428.84
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanın'dan İsrail'e İran uyarısı
Dünya

Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanın'dan İsrail'e İran uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail'i, Lübnan Hizbullahı ile devam eden çatışmaları nedeniyle 'püskürtülmesi zor bir İran saldırısı' konusunda uyardı.

AA18 Haziran 2024 Salı 16:18 - Güncelleme:
Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanın'dan İsrail'e İran uyarısı
ABONE OL

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında geçen hafta önemli ölçüde tırmanan çatışmaları sakinleştirme çabalarının bir parçası olarak dün Tel Aviv'e gelen Hochstein, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu, muhalefet lideri Yair Lapid ve Savunma Bakanı Yoav Galant ile görüştü.

Hochstein, İsrailli yetkilileri "Hizbullah'la savaşın, İran'ın İsrail'e geniş çaplı saldırısına yol açabileceği ve bunun İsrail savunma sistemleri tarafından püskürtülmesinin zor olacağı" konusunda uyardı.

Hizbullah'ın da Lübnan'dan geniş çaplı bir saldırı yapabileceği uyarısında bulunan Hochstein, Gazze'de ateşkes sağlanmadıkça Hizbullah ile ateşkesin sağlanamayacağının altını çizdi.

Habere göre Hochstein, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'taki kara operasyonunun iki veya üç hafta içinde tamamlanması halinde, bunun İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunluğunun da azalmasını beraberinde getireceğini umuyor.

Hochstein, Hizbullah ile İsrail arasındaki saldırılarda olası bir yumuşamanın, iki taraf arasında gelecekte imzalanacak bir ateşkes anlaşması için bir çerçeve oluşturmasını umduğunu dile getirdi.

Haaretz'in söz konusu haberine ilişkin ABD ve İsrail'den ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Tel Aviv ziyaretinin ardından Beyrut'a geçen Hochstein, Lübnan'da temaslarını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.