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Dünya

Johannesburg'da katliam! 12 ölü 9 yaralı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Johannesburg'da katliam! 12 ölü 9 yaralı
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Polis Sözcüsü Dimakatso Nevhuhlwi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg'un Cleveland bölgesindeki Jumpers adlı kaçak yerleşim yerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.

Nevhuhlwi, saldırıda 3'ü kadın 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 erkeğin de daha sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olayda yaralanan en az 9 kişinin çevredeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını dile getiren Nevhuhlwi, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Nevhuhlwi, ilk belirlemelere göre 10'dan fazla şüphelinin Cleveland'daki bir benzin istasyonu yakınında beyaz bir minibüsten indiğinin tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerin yerleşim yerine iki ayrı noktadan girerek bölge sakinlerine ateş açtığına işaret eden Nevhuhlwi, saldırganların daha sonra aynı araçla olay yerinden kaçtığını kaydetti.

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