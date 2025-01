John Sykes'ın sosyal medya platformu Instagram hesabından vefatına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Whitesnake" ve "Thin Lizzy" müzik gruplarının gitaristliğini yapan Skyes'ın "kanserle zorlu mücadelenin ardından" 65 yaşında vefat ettiği duyuruldu.

Whitesnake grubunun en çok bilinen "Is This Love" ve "Still of the Night" şarkılarının ortak söz yazarlığını yapan Sykes, "girdiği ortamı aydınlatan düşünceli, kibar ve karizmatik" bir kişi olarak nitelendirildi.