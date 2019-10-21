Johnson & Johnson, 8 milyar dolar tazminata mahkum edildi Amerikan ilaç firması Johnson & Johnson, aldığı anti-psikotik ilaçların memelerini büyüttüğü ve ilacın üzerinde bu konuda bir uyarının yer almadığını söyleyerek dava açan bir kişiye 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi